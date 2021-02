AGI – Gli Stati Uniti e la Russia hanno esteso formalmente per altri cinque anni, a partire da oggi, il trattato per il disarmo nucleare New Start. Lo ha annunciato in un comunicato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, contemporaneamente al ministero degli Esteri di Mosca.

“Il presidente Biden ha promesso di garantire la sicurezza del popolo americano dalla minaccia nucleare, ripristinando la leadership Usa sul controllo degli armamenti e della non proliferazione”, si legge nella dichiarazione di Blinken. “Oggi, gli Stati Uniti hanno fatto il primo passo estendendo il trattato New Start con la Federazione russa per altri cinque anni”,

L’articolo Usa e Russia estendono per 5 anni il trattato di disarmo nucleare New Start proviene da Notiziedi.

