Usa-Filippine condividono intelligence in tempo reale sulla Cina

Manila ha concesso quattro nuove basi alle forze americane

Roma, 4 mag. (askanews) – Un altro mattone nel muro per contenere la Cina: Stati uniti e Filippine stanno iniziando a condividere intelligence militari relative a Pechino. Lo racconta oggi il Nikkei Asia.

Ieri il Pentagono ha reso pubblica una scheda informativa sulle linee-guida per la cooperazione in materia di difesa Usa-Filippine adottate in seguito al vertice tra il presidente degli Stati uniti Joe Biden e il leader filippino Ferdinand Marcos Jr. alla Casa Bianca questa settimana.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin, inoltre, ha ospitato Marcos al Pentagono mercoledì. La rara visita di un leader straniero al dipartimento della Difesa indica la volontà americana di accrescere la cooperazione in materia di difesa con lo strategico arcipelago dell’Asia sudorientale.

“I due leader hanno sottolineato il loro desiderio condiviso di approfondire la pianificazione bilaterale e la cooperazione operativa, compreso un aumento del ritmo delle attività marittime combinate, come i pattugliamenti congiunti, per sostenere il legittimo esercizio dei diritti delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale”, secondo quanto ha detto il portavoce del Pentagono generale Patrick Ryder.

Secondo la scheda informativa, le linee-guida intendono “promuovere una comprensione comune di ruoli, missioni e capacità nel quadro dell’alleanza per affrontare le sfide alla sicurezza regionale e globale”. Washington e Manila intendono avere “un’unità d’impegno in tutte le aree della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e difesa per mantenere l’attenzione sulle principali preoccupazioni di sicurezza regionale”.

Le linee-guida gettano le basi per la pianificazione bilaterale della risposta alle contingenze nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan. Le Filippine sono vicine a Taiwan, il che significa che qualsiasi invasione dell’isola da parte di Pechino comprometterebbe la sicurezza di Manila.

L’amministrazione Biden ritiene che l’approfondimento della cooperazione con le Filippine per uno scenario così terribile darà agli Stati Uniti una migliore possibilità di dissuadere la Cina dall’intraprendere un’azione del genere contro Taiwan.

La condivisione dell’intelligence in tempo reale, in questo senso, diventa una delle priorità per la cooperazione in materia di difesa. “Tutti gli accordi che stiamo mettendo in atto sono incentrati sull’assicurare la condivisione delle informazioni alla velocità con cui si sta muovendo l’ambiente di sicurezza nella regione”, ha sottolineato un alto funzionario della difesa Usa al Nikkei Asia.

Gli Stati Uniti e le Filippine hanno promesso di ampliare la condivisione delle informazioni sui primi indicatori di minacce alla sicurezza per entrambi i paesi per garantire che possano rispondere a qualsiasi sfida.

Usa e Filippine hanno recentemente raggiunto anche un accordo per l’aumento delle basi militari a disposizione degli americani nell’arcipelago da cinque a nove. Due delle nuove strutture sono collocate sulla costa prospiciente a Taiwan, quindi particolarmente strategiche per gli Usa, che stanno incrementando in maniera inedita la loro presenza militare nel Pacifico onde contenere la Cina.

