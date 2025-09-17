giovedì, 18 Settembre , 25
usa-gb,-re-carlo-elogia-“impegno-personale”-di-trump-per-risolvere-guerre
Usa-Gb, Re Carlo elogia "impegno personale" di Trump per risolvere guerre

Usa-Gb, Re Carlo elogia “impegno personale” di Trump per risolvere guerre

AttualitàUsa-Gb, Re Carlo elogia "impegno personale" di Trump per risolvere guerre
Redazione-web
Redazione-web

Milano, 17 set. (askanews) – “E’ per noi un grande piacere” accogliere Donald Trump e sua moglie Melania al Castello di Windsor. E’ unìoccasione “unica” e “importante” che riflette il rapporto speciale tra Uk e Usa che hanno una cultura comune, una lingua comune e condividono gli stessi interessi commerciali. Sono le parole pronunciate da Re Carlo III al banchetto d’onore per il presidente statunitense in corso nella St.George’s Hall del castello di Windsor.

“Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l’Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti nel sostenere l’Ucraina, per scoraggiare l’aggressione e garantire la pace” ha proseguito il sovrano, sottolineando che “i nostri Paesi hanno il rapporto più stretto mai conosciuto in materia di difesa, sicurezza e intelligence”.

“I nostri popoli hanno combattuto e sono morti insieme per i valori che ci stanno a cuore” ha proseguito e, senza far riferimento ad uno specifico conflitto, ha elogiato “l’impegno personale del presidente nel trovare soluzioni ad alcuni dei conflitti più irrisolvibili del mondo”.

Il Re ha quindi concluso il suo discorso, affermando che “rinnoviamo” questa sera il legame tra Regno Unito e Stati Uniti “con incrollabile fiducia nella nostra amicizia e nel nostro comune impegno per l’indipendenza e la libertà”, e proponendo un brindisi ai coniugi Trump “alla salute, alla prosperità e alla felicità del popolo degli Stati Uniti d’America”.

Sono 160 gli invitati al banchetto d’onore per Donald e Melania Trump ospiti di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla. Il sovrano inglese siede tra il presidente Usa e il segretario di Stato, Marco Rubio. Tra i tanti esponenti politici, gli imprenditori e gli sportivi, c’è anche Rupert Murdoch, l’editore del Wall Street Journal recentemente querelato da Trump.

