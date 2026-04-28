martedì, 28 Aprile , 26

Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

(Adnkronos) - "Wow, splendido". Donald Trump e Re...

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

(Adnkronos) - L'ex direttore dell'FBI James Comey è...

Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League

(Adnkronos) - Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi,...

Egitto, confermata la condanna per adulterio all’italiana Nessy Guerra: “Sono sconvolta e ho paura, governo mi aiuti”

(Adnkronos) - "Questa notizia non ce l'aspettavamo, sono...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUsa-Gb, Re Carlo: "Relazioni più importanti che mai"
usa-gb,-re-carlo:-“relazioni-piu-importanti-che-mai”
Usa-Gb, Re Carlo: “Relazioni più importanti che mai”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Gb, Re Carlo: “Relazioni più importanti che mai”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Un discorso storico al Congresso americano durato poco più di 20 minuti. Re Carlo non ha improvvisato, non è mai uscito fuori dal testo scritto, contrariamente a quanto capita a Donald Trump o succedeva all’ex presidente Bill Clinton, entrambi noti per improvvisare durante discorsi simili. Trump avrebbe guardato l’intervento in televisione, dato che la Costituzione gli impedisce di essere presente al Congresso per un discorso di questo tipo. 

Gli Stati Uniti non hanno “amici più stretti” degli inglesi, le parole con cui Trump ha accolto il sovrano alla Casa Bianca. “Nei secoli trascorsi da quando abbiamo conquistato l’indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti degli inglesi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che i due Paesi hanno una “relazione speciale e speriamo che tale rimanga per sempre”. 

Da parte sua il sovrano, parlando al Congresso Usa, ha tenuto a sottolineare che l’alleanza creata da Regno Unito e Stati Uniti è “davvero unica”, aggiungendo di “credere che questa collaborazione sia oggi più importante che mai”.  

L’alleanza tra gli Stati Uniti e il Regno Unito “non può basarsi sui successi passati”, ha dichiarato Re Carlo, in un momento in cui la relazione tra Londra e Washington sta attraversando un periodo di turbolenze, in particolare riguardo alla guerra in Iran. “Le sfide che affrontiamo sono troppo grandi perché una nazione possa affrontarle da sola. La nostra alleanza non può basarsi sui successi passati”, ha affermato, esortando i due Paesi a difendere i loro valori comuni e a resistere agli appelli a ripiegarsi “sempre più su sé stessi”. 

Re Carlo ha dedicato una parte del suo discorso a lodare la Nato e il ruolo che l’Alleanza ha svolto nella protezione dei propri cittadini e interessi. Il monarca britannico ha specificamente menzionato l’11 settembre come la prima volta in cui la Nato ha invocato il suo articolo 5, il quale stabilisce che un attacco a uno qualsiasi dei membri dell’Alleanza è un attacco a tutti. 

Le dichiarazioni di Charles giungono dopo che Trump ha ripetutamente criticato l’Alleanza per non essersi impegnata nel conflitto con l’Iran, arrivando persino a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall’organizzazione. “L’impegno e la competenza delle Forze Armate degli Stati Uniti e dei suoi alleati sono al centro della Nato, per difendersi a vicenda, proteggere i nostri cittadini e i nostri interessi, tenere al sicuro i nordamericani e gli europei dai nostri avversari comuni”, ha affermato Carlo. 

Previous article
Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League
Next article
Bonus assunzioni, rider e contratti: cosa prevede il nuovo Decreto Lavoro 2026

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

(Adnkronos) - "Wow, splendido". Donald Trump e Re Carlo III sono cugini? Possibile, secondo il Daily Mail. Il viaggio del sovrano negli Stati Uniti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

(Adnkronos) - L'ex direttore dell'FBI James Comey è accusato per "minaccia alla vita" del presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato il ministro della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League

(Adnkronos) - Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi, martedì 28 aprile, i parigini hanno sfidato i tedeschi nella semifinale d'andata di Champions League, in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Egitto, confermata la condanna per adulterio all’italiana Nessy Guerra: “Sono sconvolta e ho paura, governo mi aiuti”

(Adnkronos) - "Questa notizia non ce l'aspettavamo, sono sconvolta, ho paura di perdere la mia bambina". Lo dice in un video pubblicato sui social...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.