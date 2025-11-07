venerdì, 7 Novembre , 25

Tesla, bonus da 1000 miliardi di dollari a Elon Musk: via libera azionisti

(Adnkronos) - Gli azionisti di Tesla hanno approvato...

Pressione alta, lo sport è una cura: quali esercizi la abbassano e quanto cala

(Adnkronos) - L'attività fisica contribuisce a tenere sotto...

Sostenibilità, a Ecomondo 2025 i Super Robot protettori dell’ambiente

(Adnkronos) - È attraverso sette Super Robot alti...

Xi inaugura Fujian, catapulte elettromagnetiche nella portaerei simbolo del potere del Dragone

(Adnkronos) - Il leader cinese Xi Jinping ha...
usa,-hegseth:-attacco-a-corrieri-della-droga-in-mar-dei-caraibi
Usa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi

Usa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi

Video NewsUsa, Hegseth: attacco a corrieri della droga in Mar dei Caraibi
Redazione-web
Di Redazione-web

“Finché non cesserà il loro… avvelenamento del popolo americano”

Milano, 7 nov. (askanews) – Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha annunciato un altro attacco da parte degli Stati Uniti contro un’imbarcazione che, in base alle sue dichiarazioni, trafficava stupefacenti nel Mar dei Caraibi. A bordo della nave c’erano tre persone che sono morte, ha affermato Hegseth , portando il bilancio della campagna antidroga dell’amministrazione Trump nelle acque sudamericane ad almeno 69 persone uccise in 17 attacchi.Hegseth ha pubblicato sui social media un video di 20 secondi dell’attacco e ha scritto: “Come abbiamo già detto, gli attacchi alle navi contro i narcoterroristi continueranno finché non cesserà il loro… avvelenamento del popolo americano”. Ha affermato che la nave era “gestita da un’organizzazione terroristica designata”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.