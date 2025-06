usa,-il-sondaggio:-solo-il-16%-degli-americani-per-un-intervento-militare-contro-l’iran

ROMA – Solo il 16 per cento dei cittadini degli Stati Uniti ritengono che il loro Paese dovrebbe intervenire militarmente nel conflitto tra Israele e Iran: lo indica un sondaggio realizzato dall’istituto Yougov per il settimanale The Economist e diffuso oggi.Stando alla rilevazione, il 60 per cento degli intervistati si è detto contrario all’ipotesi di un coinvolgimento americano. La quota degli incerti raggiungerebbe il 24 per cento.

L’Iran sarebbe ritenuto un Paese ostile dalla metà degli statunitensi, non amichevole per il 25 per cento e alleato da appena il 5 per cento.Altri dati sono stati aggregati tenendo conto degli orientamenti politici degli intervistati. Sia i democratici (61 per cento), sia gli indipendenti (61), sia i repubblicani sarebbero in maggioranza contrari a un intervento militare degli Stati Uniti.I risultati del sondaggio è stato condiviso anche da testate iraniane, come ad esempio l’emittente in lingua inglese Press Tv.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it