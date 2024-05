“usa-il-tuo-voto”:-il-video-dell’eurocamera-visto-da-oltre-190-milioni

Attraverso le voci di anziani e giovani ricorda guerra e dittature

Roma, 17 mag. (askanews) – Il mini-documentario prodotto dal Parlamento europeo, che sottolinea l’importanza del voto e della salvaguardia della democrazia, è stato visto più di 190 milioni di volte dalla sua uscita il 29 aprile.Il video presenta testimonianze di cittadini anziani provenienti da diversi paesi dell’UE che trasmettono le loro storie sulla democrazia alle generazioni future – dalla Francia all’Italia alla Germania agli ex paesi di influenza sovietica, esplorando memorie di guerra e dittatura, sottolineando la storia tormentata dei paesi europei e delle relazioni fra quelli che oggi sono partner – e sottolineano che la democrazia e il voto non possono essere dati per scontati ma vanno protetti e coltivati. Slogan finale “Usa il tuo voto. O altri decideranno per te”.Oltre alle 190 milioni di visualizzazioni (dati aggiornati al 12 maggio) su piattaforme di social media, streaming video, TV e dispositivi mobili, il film nei suoi diversi formati per TV e social media (e nelle sue diverse lingue, 23 compreso il gaelico, tutti gli idiomi ufficiali dell’Unione) è stato finora mostrato da più di 63 canali televisivi in 21 paesi e continuerà ad essere proiettato da più canali nelle prossime settimane.