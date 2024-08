usa:-ingresso-ecuador-nel-forum-partenariato-per-sicurezza-minerali

Italia vi è entrata nel 2023

Milano, 28 ago. (askanews) – Durante una visita a Quito, il 27 agosto il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, José W. Fernández, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Ecuador, Art Brown, e il ministro dell’energia e delle miniere dell’Ecuador, Antonio Gonçalves, hanno celebrato l’ingresso dell’Ecuador nel Forum del partenariato per la sicurezza dei minerali (Msp, a cui aderisce anche l’Italia e con la quale i partecipanti cercano di garantire una fornitura stabile di materie prime per le loro economie).

Va notato che in un’espansione dell’impegno dell’Msp con i paesi produttori di minerali, il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis hanno lanciato l’Msp Forum nell’aprile 2024 per approfondire la partnership dell’Msp con i paesi produttori di minerali impegnati in elevati principi ambientali, sociali e di governance e pronti a promuovere un dialogo e una cooperazione reciprocamente vantaggiosi sui minerali critici.

A Quito Fernandez ha sottolineato l’importante ruolo che l’Ecuador svolge nella costruzione di catene di fornitura globali di minerali critici. La decisione di unirsi al Forum MSP amplierà la cooperazione tra Ecuador, Stati Uniti e tutti i partner MSP e i paesi del Forum MSP per promuovere il commercio lungo l’intera catena del valore, dall’esplorazione, all’estrazione, alla lavorazione e alla raffinazione, fino al riciclo e al recupero.

Il sottosegretario ha inoltre annunciato due eventi di persona correlati al Msp durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, che consentiranno all’Ecuador di entrare in contatto con i partner dell’Msp, altri membri del Forum Msp e istituzioni finanziarie del settore pubblico e privato per condividere informazioni sulle opportunità e la crescita del settore minerario.

I membri dell’Msp Forum stanno lavorando insieme per sviluppare progetti individuali e promuovere un dialogo sulle politiche che contribuiscono alla diversificazione e alla resilienza delle catene di fornitura.

Nei principi dell’Msp si legge che “mentre le catene di fornitura di minerali essenziali devono crescere rapidamente per implementare le tecnologie necessarie per soddisfare gli obiettivi climatici globali, questa crescita non deve avvenire a scapito dell’ambiente, della salute umana o dei diritti umani e dei lavoratori. È fondamentale che le miniere, gli impianti di lavorazione e riciclaggio siano sviluppati in modo da proteggere l’ambiente, promuovere la buona governance e fornire benefici economici ai lavoratori e alle comunità locali”.

Secondo un messaggio del Dipartimento di Stato di settembre 2023 “gli Stati Uniti si impegnano a lavorare a stretto contatto con tutti i nostri paesi partner. Fin dall’inizio dell’MSP lo scorso giugno, abbiamo accolto Norvegia, Italia e India, diventando 14 partner (Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea) che stanno collaborando per rafforzare le catene di fornitura e garantire un futuro più sostenibile per tutti noi”.