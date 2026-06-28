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Usa-Iran, accordo per fermare gli attacchi: martedì incontro a Doha
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Usa-Iran, accordo per fermare gli attacchi: martedì incontro a Doha

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(Adnkronos) –
Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Delegazioni di Washington e Teheran si incontreranno martedì 30 giugno a Doha, in Qatar, per parlare dello Stretto di Hormuz. E’ il quadro che delinea il giornalista Barak Ravidm su Axios, citando una fonte dell’amministrazione del presidente Donald Trump. “Abbiamo deciso di fermare tutte le attività cinetiche”, le parole del funzionario. 

Ad integrare il quadro provvede la Cnn, secondo cui i colloqui tecnici relativi al memorandum d’intesa tra i due paesi procedono secondo i piani. Le tensioni degli ultimi 3 giorni, con lanci di droni e missili iraniani a cui gli Usa hanno risposto con raid aerei, non hanno fermato il dialogo. “Nulla è stato annullato. I colloqui tecnici sull’attuazione del memorandum d’intesa si svolgeranno nei prossimi giorni come previsto e i canali di de-escalation sono operativi dopo il vertice di Lucerna”, le parole di una fonte.. 

Le azioni condotte nelle ultime 48 ore hanno messo a dura prova il cessate il fuoco. Trump ha minacciato ulteriori azioni militari nei confronti dell’Iran se gli attacchi della Repubblica islamica dovessero continuare. L’Iran ha avvertito che le violazioni del cessate il fuoco “comporteranno la completa interruzione di tutti i processi diplomatici”. 

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