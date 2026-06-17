Usa-Iran, venerdì la firma dell’accordo a Lucerna. Libano, altolà di Trump a Israele: “Ad Hezbollah ci pensi la Siria, lo fa meglio”

di Vincenzo Giardina e Redazione

ROMA – Sarà firmato venerdì al Bürgenstock Resort di Lucerna l’accordo per mettere fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta l’agenzia svizzera Ats, citando come fonte direttamente il Dipartimento federale agli esteri, che conferma così uno scoop pubblicato oggi, martedì 16 giugno, da alcune testate elvetiche. “Il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, oltre che dalle parti” ha spiegato quindi all’Ats il portavoce del Dipartimento, Nicolas Bideau.

I PROTAGONISTI DELLA CERIMONIA, CHI SONO

Il Bürgenstock Resort è un complesso alberghiero di lusso non nuovo alle convention di alto livello: aveva già ospitato nel giugno 2024 la Conferenza per la pace in Ucraina. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d’Intesa saranno, da una parte, il capo della delegazione negoziale iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, come ha comunicato oggi ministero degli Esteri iraniano. Mentre da parte americana, il vicepresidente JD Vance sarà presente in rappresentanza degli Stati Uniti.

RESTA IL NODO ISRAELE-LIBANO

Secondo quanto riferito dagli Stati Uniti, Washington e Teheran hanno già firmato digitalmente l’accordo quadro. Ma sulla firma resta l’incognita degli sviluppi in Libano e delle velleità israeliane: il ministro degli Esteri iraniano Araghchi già nei giorni scorsi ha dichiarato che il memorandum d’intesa prevede la “fine immediata e definitiva della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano”. L’Iran in sostanza “considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l’ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell’accordo raggiunto”.

IL “RIMPROVERO” DI TRUMP

Non a caso proprio oggi da Evian critiche alle azioni di Israele in Libano sono state rivolte dal presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, durante un incontro al vertice del G7 di Evian-les-Bainscon l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.Le dichiarazioni sono state trasmesse in video e diffuse da più media, anche dai canali social della Casa Bianca. “Non è necessario abbattere un intero palazzo ogni volta che si cerca qualcuno”, ha detto Trump. “Perché in quei palazzi vivono molte persone e posso assicurarvi chenon sono tutte Hezbollah”.

“ISRAELE LASCI ALLA SIRIA IL COMANDO CONTRO HEZBOLLAH”

E ancora, dell’intervento del presidente Usa, anche l’emittente statunitense Fox News riporta in particolare- e sottolinea- i rimproveri resi pubblicamente ad Israele per la sua guerra contro Hezbollah. “Israele sta combattendo Hezbollah da troppo tempo e troppe persone stanno morendo”, è la citazione di Trump ripotata da Fox News. L’inquilino della Casa Bianca ha sostenuto chiaramente di opporsi ai raid che distruggono palazzi pieni di civili e ha rivelato di aver esortato Israele a lasciare che la Siria prenda il comando contro Hezbollah. “Se Israele non riesce a fare il lavoro senza uccidere tutti gli altri, la Siria farà il lavoro perché, a essere sincero, penso che lo facciano meglio”, ha detto.

“L’IRAN NON AVRÀ MAI UN’ARMA NUCLEARE”, DIVERSAMENTE “SI SCATENERÀ L’INTERNO”

Sempre parlando a margine dei colloqui con l’emiro del Qatar ha affrontato il tema dei rapporti con Teheran e dell’intesa in corso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito come “un accordo provvisorio con l’Iran chiarisce che a Teheran non sarà mai permesso di sviluppare un’arma nucleare”, riporta anche Reuters. Trump ha quindi difeso il memorandum d’intesa in 14 punti con l’Iran, che non è ancora stato reso pubblico. “L’unica cosa che conta davvero per me è che l’Iran non avrà mai un’arma nucleare, e lo dice forte e chiaro”, ha dichiarato ai giornalisti, avvertendo che “si scatenerà l’inferno” sull’Iran se tenterà di acquisirne una. Funzionari statunitensi e iraniani si recheranno in Svizzera questo venerdì per avviare negoziati dettagliati, aprendo una finestra di 60 giorni per complessi colloqui tecnici. Si prevede che questi riguarderanno questioni come il futuro dell’uranio altamente arricchito iraniano e la revoca delle sanzioni.

Trump ha quindi paragonato l’accordo sul nucleare raggiunto con l’Iran nel 2015 dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama a quello attuale: “Questo accordo è un muro contro le armi nucleari. Il suo (di Obama) accordo era una strada verso le armi nucleari. Con il mio accordo, non possono avere armi nucleari, altrimenti vengono fatti saltare in aria”, ha detto schiettamente Trump.

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