Usa, Italian Design Day per progettare il futuro

Si è svolta l’edizione 2020 dell’Italian Design Day negli Stati Uniti d’America. L’evento in webinar organizzato dall’Agenzia ICE di New York in coordinamento con i cinque uffici della rete USA e dall’Ambasciata Italiana a Washington, ha visto la partecipazione dei grandi protagonisti dell’“Italian Design System” negli USA.

Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Usa Armando Varricchio, che nel suo discorso di apertura ha sottolineato l’importanza dell’industria del design per lo sviluppo del Paese, il webinar, moderato dalla US Correspondent, Class CNBC, Stefania Spatti, ha visto l’intervento del direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordimento USA, Antonino Laspina, che ha illustrato l’importanza strategica del design italiano in chiave export.

