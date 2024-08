Usa, Kamala Harris: il mio piano per “un’economia delle opportunità”

La candidata dem svela il programma nella Carolina del Nord

Roma, 17 ago. (askanews) – Kamala Harris ha annunciato alcuni punti del suo programma economico, tra cui nuove agevolazioni fiscali per famiglie e acquirenti di nuove case e una stretta sulle speculazioni sui prezzi, nel tentativo di convincere gli elettori che può affrontare la crisi del costo della vita che ha perseguitato l’amministrazione Biden.La candidata dem alla presidenza ha esposto il piano in un discorso nella Carolina del Nord, uno stato chiave dove il suo rivale repubblicano Donald Trump ha pronunciato il suo discorso sulla politica economica all’inizio di questa settimana, parlando di “economia delle opportunità”.Il programma di Harris si basa su misure popolari per ridurre i costi per gli americani, attaccando al contempo le potenti aziende che praticano prezzi eccessivi. Tra le promesse, forti sgravi fiscali per le famiglie con bambini, aiuti per l’accesso all’assistenza sanitaria sovvenzionata dal governo e sostegno agli acquirenti di prime case.Harris dovrebbe anche chiedere al Congresso di approvare il primo divieto federale sul cosiddetto “price-gouging”, che comporterà sanzioni per le aziende alimentari che aumentano ingiustamente i prezzi.