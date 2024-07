Usa, Kamala Harris: “Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”

ROMA – Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca ed ha annunciato di appoggiare la candidatura di Kamala Harris alle elezioni presidenziali.

USA, KAMALA HARRIS: “GUADAGNERÒ LA NOMINATION E BATTERÒ TRUMP”

“Sono onorata dell’endorsement del presidente Biden e intendo meritare e conquistare questa nomination per battere Trump“. Così Harris, in una dichiarazione diffusa su X, dopo l’annuncio del ritiro della candidatura di Joe Biden. Come sottolinea Cnn, il testo è stato diffuso “dalla campagna Biden-Harris e non dalla Casa Bianca”. Harris, come riporta l’emittente americana, non sapeva della decisione di Biden fino ad oggi.

“A nome del popolo americano – prosegue Harris – ringrazio Joe Biden per la sua straordinaria leadership come presidente degli Stati Uniti. La sua notevole eredità di risultati non ha eguali nella storia americana moderna, superando l’eredità di molti presidenti, che hanno ricoperto due mandati”. Per Harris “è un profondo onore ricoprire il ruolo di vicepresidente e sono profondamente grata al presidente e a tutta la sua famiglia. Ho conosciuto il presidente Biden grazie a suo figlio Beau. Eravamo amici – ricorda la vicepresidente – fin dai tempi in cui lavoravamo insieme come procuratori generali dei nostri Stati. Mentre lavoravamo insieme, Beau mi raccontava storie su suo padre. E le qualità che Beau venerava in suo padre sono le stesse qualità, gli stessi valori, che ho visto ogni singolo giorno nella leadership di Joe come presidente: la sua onestà e integrità. Il suo grande cuore e il suo impegno verso la fede e la famiglia. E il suo amore per il nostro Paese e per il popolo americano. Con questo atto altruistico e patriottico – prosegue ancora – Biden sta facendo ciò che ha fatto in tutta la sua vita di servizio: mettere il popolo americano e il nostro Paese al di sopra di ogni altra cosa”.

Kamala Harris si dice “onorata di avere l’appoggio del presidente e la mia intenzione è quella di guadagnare e ottenere questa candidatura. Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico – e unire la nostra nazione – per sconfiggere Donald Trump e il suo programma estremo del Progetto 2025“.

Harris conclude: “mancano 107 giorni al giorno delle elezioni. Insieme, combatteremo. E insieme, combatteremo. E insieme vinceremo“.

