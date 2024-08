usa,-kennedy-jr.-si-ritira-dalle-elezioni-e-annuncia-il-suo-appoggio-a-donald-trump

ROMA – Lo scorso novembre, Robert Kennedy Jr. aveva deciso di candidarsi come indipendente alle prossime presidenziali. Ora arriva il dietrofront: si ritira. E annuncia l’appoggio alla campagna di Donald Trump. Il tycoon, intanto, ha fatto sapere che intende affidargli un ruolo nella sua amministrazione qualora dovesse vincere contro Kamala Harris. Le motivazioni dietro l’endorsement “sono la libertà di parola, la guerra in Ucraina e la guerra ai nostri figli”.

I 5 FRATELLI DI KENNEDY PARLANO DI “TRADIMENTO DEI VALORI” CARI AL PADRE

C’è, però, chi non ha mandato giù questa scelta: si tratta dei 5 fratelli di Kennedy. Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy, in una nota comune, scrivono: “Vogliamo un’America piena di speranza e unita da una visione condivisa di un futuro più luminoso, un futuro definito dalla libertà individuale, dalla promessa economica e dall’orgoglio nazionale. Crediamo in Harris e Walz. La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump è un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È la triste conclusione di una triste storia”.

Kennedy Jr., lo scorso ottobre, aveva lasciato i democratici perché “quel partito a ottobre perché si era allontanato in modo così drastico dai valori fondamentali con cui sono cresciuto È diventato il partito della guerra, della censura, della corruzione, di Big Pharma, della grande tecnologia… e dei grandi soldi”. Il viaggio da indipendente, però, non ha portato i suoi frutti. Kennedy ha ammesso di non vedere prospettive di vittoria e così è arrivata la decisione di sospendere tutto.

