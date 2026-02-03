martedì, 3 Febbraio , 26

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

Usa, la Camera approva pacchetto finanziamenti per porre fine a shutdown

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di finanziamenti per porre fine a oltre tre giorni di shutdown di una parte dell’amministrazione federale. Donald Trump dovrebbe firmare presto il provvedimento ponendo così ufficialmente fine alla paralisi in atto da sabato, sullo sfondo delle divergenze tra repubblicani e democratici sul finanziamento della polizia dell’immigrazione (Ice). 

Per appena un voto, 216 sì contro 215 no, il pacchetto per il Bilancio aveva prima passato la cruciale votazione procedurale che permetterà di mettere fine allo stallo. All’inizio due repubblicani – Thomas Massie ormai diventato la spina nel fianco per Donald Trump, e John Rose – avevano votato contro la misura, ma poi quest’ultimo, dopo aver parlato con lo Speaker Mike Johnson e altri membri della leadership, ha cambiato il suo voto.  

Il pacchetto di oltre 1,2 trilioni di dollari contiene i fondi per dipartimento della Difesa, di Stato, del Tesoro, della Sanità e dell’Istruzione. 

Il secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza Trump è iniziato la notte del 30 gennaio, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan che erano sulla dirittura d’arrivo per avere il bilancio approvato prima della nuova scadenza. 

