usa,-la-casa-bianca-esprime-sostegno-all’accordo-sulla-fine-dello-shutdown

New York, 10 nov. (askanews) – Lunedì la Casa Bianca ha espresso il suo sostegno all’accordo bipartisan per porre fine allo shutdown negli Stati Uniti, uno sviluppo chiave che rende probabile la riapertura del governo entro pochi giorni.

Il presidente Donald Trump ha chiesto la riapertura del governo fin dall’inizio dello shutdown e considera l’accordo uno sviluppo positivo, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca a Bloomberg. Intanto il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha parlato con Trump dell’accordo domenica sera e si aspetta che il presidente lo promulghi una volta che il Congresso avrà approvato la legge. Il disegno approvato al Senato dovrà comunque tornare alla Camera.