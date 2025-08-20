mercoledì, 20 Agosto , 25

Maltempo a Milano, in due ore quasi 50mm di pioggia: evacuata comunità vicino al Lambro

(Adnkronos) - Prosegue l'allerta arancione per maltempo su...

Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la 70esima edizione

(Adnkronos) - Sarà Vienna, la capitale dell'Austria, a...

Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

(Adnkronos) - Il principe ereditario Haakon Magnus di...

Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione

(Adnkronos) - Le autorità di Gaza, in...
usa,-la-casa-bianca-sbarca-su-tiktok:-“america-siamo-tornati”
Usa, la Casa Bianca sbarca su TikTok: “America siamo tornati”

Usa, la Casa Bianca sbarca su TikTok: “America siamo tornati”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, la Casa Bianca sbarca su TikTok: "America siamo tornati"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La Casa Bianca su Tiktok. E’ stato lanciato un account ufficiale sulla piattaforma mentre resta poco chiaro il futuro dell’app e si avvicina il 17 settembre, ennesima ‘deadline’ per ByteDance, il colosso cinese proprietario della piattaforma chiamato a vendere a un acquirente americano per evitare un bando negli Usa dove gli utenti sono 170 milioni. Donald Trump ha più volte prorogato la scadenza prevista da una legge approvata durante l’Amministrazione Biden in nome della sicurezza nazionale che imponeva la vendita entro lo scorso gennaio. 

“Ogni giorno mi sveglio determinato per garantire una vita migliore per le persone in tutto il Paese. Sono la vostra voce”, dice Trump nel primo post sull’account ufficiale della Casa Bianca con video del tycoon e la didascalia “America siamo tornati!”. 

ByteDance è finita nel mirino negli Usa per i timori che la Cina possa usare le sue leggi sulla sicurezza nazionale per accedere a informazioni personali che TikTok, come molti social media, raccoglie dagli utenti. Dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca per la piattaforma negli Usa c’è stato solo un ‘blackout’ di poche ore nel fine settimana precedente l’insediamento di Trump e il dossier si è inserito nel mezzo della guerra di dazi e controdazi tra Pechino e Washington, per ora in fase di ‘tregua’. E ora l’account ufficiale della Casa Bianca è, evidenzia la Cnn, un segnale che indica che l’app potrebbe ‘restare online’ negli Usa. Poco dopo il lancio l’account aveva oltre 20.000 follower. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.