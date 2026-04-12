domenica, 12 Aprile , 26

Elezioni in Ungheria, chi è Magyar: l’ex insider che può battere Orban

(Adnkronos) - Vent'anni fa un giovane avvocato aderì...

Orban, da attivista liberale a leader illiberale amico di Putin e Trump

(Adnkronos) - Da giovane leader liberale che nel...

Ungheria oggi al voto, verso la fine dell’era Orban? La sfida con Magyar

(Adnkronos) - E' massima l'attenzione globale sulle elezioni...

“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

(Adnkronos) - "L'Iran non ha accettato le nostre...
HomeAttualitàUsa lasciano il tavolo con l’Iran dopo 21 ore di negoziati in...
usa-lasciano-il-tavolo-con-l’iran-dopo-21-ore-di-negoziati-in-pakistan
Usa lasciano il tavolo con l’Iran dopo 21 ore di negoziati in Pakistan
Attualità

Usa lasciano il tavolo con l’Iran dopo 21 ore di negoziati in Pakistan

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Roma, 12 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che la delegazione negoziale americana ha lasciato il Pakistan senza aver raggiunto un accordo con l’Iran, al termine di 21 ore di colloqui. Il mancato accordo mette a rischio una fragile tregua di due settimane.

“La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un’intesa, e credo che sia una cattiva notizia molto più per l’Iran che per gli Stati Uniti”, ha affermato Vance parlando con i giornalisti al termine dei negoziati. “Torniamo negli Stati Uniti senza un accordo. Abbiamo chiarito molto bene quali sono le nostre linee rosse.” “Ci era evidente fin dall’inizio che non bisognava aspettarsi di avere un accordo in una sola sessione di negoziati. Nessuno se lo aspettava”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, alla tv di Stato iraniana. “Sono sicuro che i nostri contatti con il Pakistan, come con i nostri altri amici nella regine, andranno avanti”.

Previous article
“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati
Next article
Ungheria al voto, la sfida a Orban dopo 16 anni al potere

POST RECENTI

Attualità

Calcio, risultati Serie A, Juve quarta, oggi Napoli e Inter

Roma, 12 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Atalanta-Juventus 0-1 32esima giornata Roma-Pisa 3-0,...
Attualità

Ungheria al voto, la sfida a Orban dopo 16 anni al potere

Roma, 12 apr. (askanews) – Urne aperte in Ungheria per le elezioni parlamentari che potrebbero mettere fine ai 16 anni al potere del premier Viktor...
Attualità

Centrosinistra, Conte: Salis? Parlare ora di nomi sì che divide

Roma, 11 apr. (askanews) – "Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni. Io l’ho detto...
Attualità

Calcio, risultati Serie A, Udinese decima a quota 43 punti

Roma, 11 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Milan-Udinese 0-3 32esima giornata Roma-Pisa 3-0,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.