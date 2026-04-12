usa-lasciano-il-tavolo-con-l’iran-dopo-21-ore-di-negoziati-in-pakistan

Roma, 12 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che la delegazione negoziale americana ha lasciato il Pakistan senza aver raggiunto un accordo con l’Iran, al termine di 21 ore di colloqui. Il mancato accordo mette a rischio una fragile tregua di due settimane.

“La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un’intesa, e credo che sia una cattiva notizia molto più per l’Iran che per gli Stati Uniti”, ha affermato Vance parlando con i giornalisti al termine dei negoziati. “Torniamo negli Stati Uniti senza un accordo. Abbiamo chiarito molto bene quali sono le nostre linee rosse.” “Ci era evidente fin dall’inizio che non bisognava aspettarsi di avere un accordo in una sola sessione di negoziati. Nessuno se lo aspettava”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, alla tv di Stato iraniana. “Sono sicuro che i nostri contatti con il Pakistan, come con i nostri altri amici nella regine, andranno avanti”.