Charlie Kirk ucciso, Meloni: “Ferita profonda per la democrazia”

(Adnkronos) - "Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie...

Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

(Adnkronos) - Nella vicenda dell'uccisione di Charlie Kirk...

Chi era Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito a morte oggi...

Spari alla Utah University, morto l’attivista conservatore Charlie Kirk

(Adnkronos) - E' morto Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione...
Usa, l’attivista Charlie Kirk è morto: l’annuncio su Truth di Trump

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 10 set. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì che l’attivista conservatore Charlie Kirk è morto dopo essere stato colpito a morte durante un evento nello Utah.

“Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk, è morto”, ha scritto Trump su Truth.

“Nessuno ha capito o ha colto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie – prosegue il presidente Usa – Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più con noi. Le mie condoglianze e quelle di Melania alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti vogliamo bene!”

