usa:-le-forze-in-somalia-hanno-fatto-progressi-contro-al-shabaab

Lloyd Austin a Nairobi dopo l’incontro con presidente somalo

Roma, 25 set. (askanews) – Le forze somale hanno compiuto “significativi progressi” nella lotta contro Al-Shaabab, riconquistando “più territori nell’ultimo anno, in confronto agli ultimi cinque anni”. Lo ha dichiarato il segretario americano della Difesa, Lloyd Austin, nel corso di una conferenza stampa a Nairobi con il suo omologo keniano. Dichiarazioni fatte dopo l’incontro di Austin con il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud a Gibuti domenica. “Penso che entrambi siamo d’accordo nel dire che la Somalia ha fatto dei progressi significativi l’anno scorso contro Al-Shabaab. Forse ci avete sentito dire prima che hanno ripreso più territorio nel corso dell’anno appena passato, in confronto agli ultimi cinque anni. Ma sappiamo che il progresso non è sempre una linea dritta, possiamo vedere cose migliorare in modo significativo un giorno e magari vediamo sfide il giorno dopo”.