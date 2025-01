Usa, Los Angeles senza tregua: venti caldi con raffiche di 110 chilometri orari alimentano le fiamme

Allarme per ulteriore propagazione incendi

Roma, 15 gen. (askanews) – Los Angeles non conosce tregua: venti caldi e potenti continuano a soffiare e ad alimentare le fiamme che da una settimana stanno minacciando la seconda città degli Stati Uniti, provocando ampie devastazioni. Le autorità hanno aggiornato il bilancio degli incendi, che ora ammonta ad almeno 25 morti. E questa mattina i servizi meteorologici statunitensi (NWS) hanno lanciato un nuovo allarme su raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 110 km/h tra le 3 del mattino e le 3 del pomeriggio, ora locale.

Alcune parti della contea di Los Angeles e la vicina Ventura sono state dichiarate “situazione particolarmente pericolosa”. Livelli di umidità molto bassi e vegetazione molto secca potrebbero portare a una “propagazione ultrarapida degli incendi” in alcune aree, hanno avvertito i meteorologi, che hanno messo in allerta anche gran parte della California meridionale. I danni sono già molto ingenti: più di 12.000 case, edifici e veicoli sono stati distrutti o danneggiati e interi quartieri sono stati rasi al suolo. Circa 88.000 persone risultano ancora disperse e almeno 25 sono morte: il bilancio resta comunque tristemente provvisorio.

I due incendi principali hanno bruciato 22.000 acri nel ricco quartiere di Pacific Palisades e più di 13.000 acri nella città di Altadena, appena a nord di Los Angeles. Ieri le autorità federali hanno avviato un’indagine sulle cause, avvisando però che ci vorrà del tempo per stabilirle con esattezza.

Da giorni squadre cinofile cercano vittime tra le rovine. Lunedì sono state ispezionate 1.800 abitazioni, secondo lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna. “La buona notizia è che non abbiamo trovato cadaveri”, ha detto. Questi incendi, tra i peggiori nella storia della California, potrebbero essere i più costosi di sempre: al momento avrebbero provocato danni per una cifra compresa tra i 250 e i 275 miliardi di dollari, secondo le stime preliminari della società privata AccuWeather.