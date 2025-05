usa,-make-america-healthy-again:-allarme-su-cibo,-farmaci-e-vaccini

Il report mette in luce i rischi per la salute dei bambini americani

New York, 23 mag. (askanews) – Il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha presentato il rapporto “Make America Healthy Again” (MAHA), un documento voluto dall’amministrazione Trump per indagare le cause delle malattie croniche tra i bambini americani. Il rapporto lancia un duro atto d’accusa contro alimentazione industriale, uso eccessivo di farmaci, pesticidi e vaccini, parlando di una generazione “sovramedicata e malnutrita”.Pur non avendo valore normativo, il documento guiderà l’elaborazione di un piano d’azione. Tra le richieste: più studi sugli effetti dei vaccini e del cibo ultraprocessato, maggiore trasparenza nella ricerca scientifica e una revisione delle politiche pubbliche influenzate, secondo Kennedy, dalle lobby industriali. Nonostante il tono allarmato del rapporto, membri dell’esecutivo hanno assicurato che la filiera alimentare statunitense è sicura.”Nei prossimi 80 giorni, la Commissione (MAHA) si baserà sul lavoro svolto in questo rapporto per sviluppare una tabella di marcia verso riforme della sanità pubblica coraggiose e trasformative, da sottoporre alla nostra attenzione”. Ha detto Trump che all’inizio di questo mese, ha promesso che avrebbe tagliato i prezzi dei farmaci per allinearli a quelli dei paesi esteri. “Nessuno può credere che io abbia avuto il coraggio di farlo”, ha dichiarato Trump durante l’incontro.Intanto la Casa Bianca ha chiesto al Congresso 500 milioni di dollari per finanziare l’iniziativa, a fronte di tagli proposti per 18 miliardi al National institutes of health.