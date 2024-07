Usa, Massolo: “Biden non è convinto di Harris, l’endorsement è arrivato mezz’ora dopo il ritiro”

ROMA – Joe Biden non così convinto di Kamala Harris e i democratici che rischiano di ritrovarsi minoranza in entrambi i rami del Congresso: spunti, questi, evidenziati dal presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) Giampiero Massolo. Una riflessione, la sua, condivisa con il Tg1 della Rai poco dopo l’annuncio del ritiro della candidatura del presidente uscente degli Stati Uniti per un nuovo mandato alla Casa Bianca.

La premessa, secondo Massolo, è che la scelta di Biden configura “un inedito assoluto” a pochi giorni dalla convention del Partito democratico. L’analista evidenzia come ora “trovare un consenso dietro Harris” non sia affatto scontato. “Il presidente uscente le ha dato un endorsement”, ha detto Massolo, “ma non nella sua lettera di addio bensì solo mezz’ora dopo, con una comunicazione sul social X, mostrando forse un non perfetto convincimento“. Il quadro che emerge è quello di “una situazione complicata, dove nulla è scontato”, secondo il presidente dell’Ispi. Una situazione, ha sottolineato Massolo, “che testimonia quanto sia frammentato e diviso il quadro politico americano”.

USA, CONTE: DA BIDEN GESTO RESPONSABILITÀ PER IL BENE PAESE

“Il passo indietro annunciato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è un atto di responsabilità verso il suo Paese, i suoi concittadini e anche il suo partito”. Così Giuseppe Conte leader M5S, commenta il ritiro di Biden dalla corsa elettorale.

USA, TAJANI: “CHIUNQUE SARÀ PROSSIMO PRESIDENTE LAVOREREMO BENE“

“Chiunque sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, lavoreremo bene con lui, che sia Harris o Trump, come stiamo lavorando bene con Biden. Gli Stati Uniti sono un grande Paese amico”. Lo dice ai microfoni del Tg1, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

USA, DELLA VEDOVA: “BIDEN GRANDE PRESIDENTE CHE HA DIFESO DEMOCRAZIA NEL MONDO“

“A lasciare la corsa per la rielezione, con una decisione saggia e generosa, è un grande Presidente americano. Biden ha difeso anche nel suo paese la democrazia e lo stato di diritto, ha governato non solo nell’interesse del suo paese ma anche di un mondo più libero e giusto e ha svolto un ruolo positivo nei rapporti internazionali ed in particolare in quelli tra USA e Ue, con la decisiva cooperazione per la difesa dell’Ucraina dall’aggressione putiniana. L’augurio è che i democratici sappiano scegliere un candidato o una candidata in grado di sconfiggere nelle urne Trump e il suo vice Vance, con il loro carico di faziosità e nazionalismo reazionario ed isolazionista”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

