usa,-media:-ex-gestore-fondo-soros-howard-arrestato-per-traffico-sessuale

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’ex finanziere statunitense Howard Rubin – ex trader obbligazionario per Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management – è stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale insieme alla sua ex assistente Jennifer Powers. Sono accusati di aver sfruttato e aggredito decine di donne, tra cui ex modelle di Playboy, nel loro attico a New York in una stanza insonorizzata descritta nei documenti giudiziari come “The Dungeon”. Lo riportano vari media americani. Secondo l’accusa, il 70enne Rubin e Powers hanno reclutato donne tra il 2009 e il 2019 inducendole a recarsi a New York in cambio di denaro, facendole consumare droghe o alcol e costringendole a subire atti sessuali e fisici senza il loro consenso, causando traumi psicologici e lesioni fisiche. 

I pubblici ministeri hanno indicato che Rubin e Powers hanno speso oltre un milione di dollari per organizzare gli incontri, gestire la stanza insonorizzata e reclutare le vittime, imponendo accordi di non divulgazione. Rubin è stato arrestato a Fairfield, Connecticut, mentre Powers a Southlake, Texas. Se condannati, potrebbero affrontare una pena minima obbligatoria di 15 anni, fino all’ergastolo. La coppia era già stata citata in giudizio nel 2017 per traffico sessuale, ma era stata ritenuta non colpevole; il caso è attualmente in appello.  

