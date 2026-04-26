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Usa, Meloni: l’odio politico non può trovare spazio nelle nostre democrazie
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Usa, Meloni: l’odio politico non può trovare spazio nelle nostre democrazie

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Roma, 26 apr. (askanews) – “Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera”. Lo ha scritto sui suoi profili social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione”, ha proseguito Meloni nel post, “La difesa della civiltà del confronto deve restare l’argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni”.

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