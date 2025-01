Usa, Meloni: su dazi scontro non conviene a nessuno

“Dialogo per soluzione equilibrata”

Al-Ula, 27 gen. (askanews) – Il tema del costo del petrolio “chiaramente abbiamo affrontato, seppure marginalmente” con bin Salman, “sicuramente il tema del costo del petrolio, come dice il Presidente Trump, può essere uno degli elementi di pressione” sulla Russia “e penso che in generale per quello che riguarda il conflitto in Ucraina tutto quello che può spingere la Russia a sedersi al tavolo sia interessante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Al-Ula.”Dopodiché – ha aggiunto – il prezzo del petrolio è una materia molto complessa e quindi non direi che è una proposta già concreta. Penso che siamo a livello delle interlocuzioni ma che sia interessante affrontare tutte le interlocuzioni che possono portare a facilitare il percorso verso una pace giusta”.Poi la premier è intervenuta sul tema dei dazi americani: “uno scontro non conviene a nessuno” mentre “il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata” è “il modo per affrontare” il tema “e quindi farò tutto quello che posso: è la strada che intendo percorrere, la strada che intendo suggerire per trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana”.