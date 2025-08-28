giovedì, 28 Agosto , 25

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio parte del biglietto vacanza”

(Adnkronos) - Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze...

Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

(Adnkronos) - Christopher Nkunku è sempre più vicino...

Rai Radio 1 cancella ‘Giù la Maschera’, Foa: “Molto amareggiato, decisione politica”

(Adnkronos) - "Ebbene sì. Quel che era inaspettato...

La musica dell’estate 2025 è (quasi) tutta italiana, in classifica un solo brano straniero

(Adnkronos) - Con l’estate che volge al termine,...
Usa, messa per le vittime della sparatoria nella chiesa di Minneapolis

Uccisi 2 ragazzi e 17 feriti durante la funzione religiosa

Milano, 28 ago. (askanews) – Centinaia di persone hanno partecipato a una preghiera presso l’Academy of Holy Angels, una scuola cattolica di Richfield, Minnesota, per rendere omaggio alle vittime della sparatoria durante una messa a Minneapolis. Due studenti sono rimasti uccisi e 17 persone sono rimaste ferite nell’ultima violenta tragedia che ha scosso gli Stati Uniti.L’uomo che ha sparato alla Anunciation Catholic School durante la funzione religiosa è stato identificato come Robin Westman, e, prima di condurre l’attacco, avrebbe pubblicato su YouTube dei video deliranti, nei quali invocava l’uccisione del presidente Usa Donald Trump e faceva riferimento anche a bambini, secondo il New York Post. Westman, che si è suicidato dopo l’attacco, aveva 23 anni.

