usa,-morta-la-mamma-di-michelle-obama

(Adnkronos) – E’ morta la mamma di Michelle Obama, Marian Robinson. Lo ha annunciato su X la stessa ex first lady, ricordando la madre 86enne come “la mia roccia, sempre lì per qualsiasi cosa avessi bisogno”. “E’ stata lo stesso sostegno costante per tutta la nostra famiglia”, ha scritto Michelle Obama. In una nota dell’ex first lady e dell’ex presidente Barack Obama con le sue figlie e del fratello Craig con la moglie e i figli ricordano quello che diceva: ‘Il mondo intero è pieno di piccoli Craig e di piccole Michelle’, “per sottolineare la bellezza e il potenziale di ogni bambino”.

“Come sempre, aveva ragione. È anche vero – sebbene lei lo negasse categoricamente – che c’è stata e ci sarà una sola Marian Robinson. Nella nostra tristezza, siamo sollevati dal dono straordinario della sua vita. E passeremo il resto della nostra vita cercando di essere all’altezza del suo esempio”, conclude la nota.