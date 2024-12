Usa, morto l’ex presidente Carter, gli omaggi di Biden e Trump

Aveva 100 anni, è stato l’ex presidente più longevo

Roma, 30 dic. (askanews) – Joe Biden e Donald Trump hanno guidato gli omaggi all’ex presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace Jimmy Carter, morto all’età di 100 anni.

Carter, che ha vissuto più a lungo di qualsiasi altro presidente della storia, è morto domenica pomeriggio nella sua casa a Plains, in Georgia.

Biden lo ha descritto come “un uomo di principi, fede e umiltà”, mentre Trump ha affermato che tutti gli americani hanno un “debito di gratitudine” nei confronti di Carter.

Carter è passato dall’essere un coltivatore di arachidi a diventare presidente per i democratici nel 1977, prima di essere costretto a lasciare la Casa Bianca dopo un solo mandato di quattro anni quando Ronald Reagan ha ottenuto la vittoria alle elezioni successive.

Dopo aver lasciato la Casa Bianca con bassi indici di gradimento, la sua reputazione è stata ripristinata attraverso il lavoro umanitario che gli è valso il premio Nobel per la pace.

“Oggi, l’America e il mondo hanno perso uno straordinario leader, statista e umanitario”, hanno affermato il presidente Biden e la first lady Jill Biden in una dichiarazione.

“A tutti i giovani di questa nazione e a chiunque sia alla ricerca di cosa significhi vivere una vita con uno scopo e un significato, la bella vita, studiate Jimmy Carter, un uomo di principi, fede e umiltà”, hanno aggiunto.

“Ha dimostrato che siamo una grande nazione perché siamo un bravo popolo, onesto e onorevole, coraggioso e compassionevole, umile e forte”.

Biden ha annunciato che il 9 gennaio si sarebbe tenuta una giornata di lutto nazionale, con gli americani incoraggiati a visitare i luoghi di culto per “rendere omaggio” al defunto presidente.

Ha anche ordinato che le bandiere fossero esposte a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e militari per 30 giorni, un periodo che include l’insediamento del presidente eletto Trump.

Trump ha scritto su Truth Social: “Le sfide che Jimmy ha dovuto affrontare come presidente sono arrivate in un momento cruciale per il nostro Paese e lui ha fatto tutto ciò che era in suo potere per migliorare la vita di tutti gli americani.

“Per questo, tutti noi gli dobbiamo un debito di gratitudine”.

Trump ha deriso l’unico mandato di Carter durante la campagna elettorale prima della sua vittoria alle elezioni presidenziali di quest’anno e in precedenza lo aveva descritto nel 2019 come: “È un brav’uomo. È stato un presidente terribile”.

Tump fece queste dichiarazioni dopo che Carter aveva definito Trump un “presidente illegittimo”, sostenendo che era stato aiutato a entrare alla Casa Bianca dall’interferenza russa nelle elezioni del 2016, cosa che Mosca e lo stesso Trump hanno sempre negato.