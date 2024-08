usa,-no-alle-tartarughine-illegali-portano-la-salmonella:-a-rischio-i-bambini

ROMA – Dalla California, che si affaccia sull’Oceano Pacifico, agli stati costieri dell’Atlantico, ma anche quelli dell’entroterra tra cui Colorado, New Messico, Tennesse e Kentucky: sono sparsi in 21 stati degli Stati Uniti le 51 persone rimaste contagiate dal batterio della salmonella, 23 dei quali finiti anche in ospedale. Ne dà notizia in una nota il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) americano.

In un nota, l’autorità sanitaria avverte che la diffusione della malattia, soprattutto nei bambini piccoli, è legata alla vendita illegale di tartarughe di piccole dimensioni, con gusci lunghi fino a un massimo di 10 centimetri. Gli esperti hanno infatti confermato che i 51 casi segnalati di contagio – tra cui non si registrano decessi – riguardavano persone che avevano avuto contatti con questi animali, e ha coinvolto in particolare bambini piccoli: 27 su 51, di cui diciassette di età inferiore ai 5 anni e dieci minori di 1 anno.

Nella nota si ricorda che “una legge federale vieta la vendita e la distribuzione di tartarughe con gusci lunghi meno di 10 centimetri come animali domestici” poiché causa di “malattie e focolai” di infezione. “Nonostante il divieto- si legge ancora- alcuni rivenditori online, negozi di animali e mercati all’aperto continuano a vendere piccole tartarughe”. Il consiglio, è di acquistare solo tartarughe con carapaci più lunghi di 10 centimetri e in negozi di animali o centri di soccorso affidabili; lavarsi sempre le mani dopo averle toccate, aiutando poi i bambini piccoli; non abbandonare la tartaruga in natura e infine si sconsiglia di acquistare questo genere di rettili per bambini minori di 5 anni, per ultra 65enni, e in generale per persone con un sistema immunitario indebolito, poiché “hanno maggiori probabilità di contrarre gravi malattie”.

La salmonella è un batterio trasmesso da alimenti, ma anche animali, e secondo il Cdc causa diarrea, febbre e crampi allo stomaco da 6 ore a 6 giorni. L’infezione dura dai 4 ai 7 giorni e la maggior parte delle persone guarisce senza cure, ma nei casi più gravi può essere necessario il ricovero in ospedale.

Negli Stati Uniti il traffico di animali illegali è un problema serio con un fatturato di diversi milioni di dollari ogni anno. Secondo un report del Defenders of Wildlife, tra il 2004 e il 2013 il mercato nero – che va dalla cattura di esemplari in America Latina che vengono poi rivenduti negli Stati Uniti – ha riguardato il sequestro di 37mila chilogrammi di fauna selvatica. A livello globale, sempre secondo il gruppo, genera un giro d’affari fino a 23 miliardi di dollari all’anno, configurandosi come tra i più lucrosi tra le attività illegali.

L’articolo Usa, no alle tartarughine illegali portano la salmonella: a rischio i bambini proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it