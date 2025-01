Usa, nuovo incendio a nord di Losa Angeles, 20.000 evacuati

Ha bruciato oltre 3.300 ettari

Roma, 23 gen. (askanews) – Quasi 20.000 persone hanno ricevuto l’ordine di allontanarsi da un’area a nord di Los Angeles mercoledì dopo lo scoppio di un nuovo incendio in rapida evoluzione, che in poche ore ha superato gli 8000 acri (circa 3300 ettari), secondo le dichiarazioni di funzionari locali, riportate dai media americani.

Altre 15.000 persone hanno ricevuto un avviso di evacuazione dopo che l’incendio Hughes è scoppiato alle 10:53 di mercoledì vicino alla comunità di Castaic nel nord della contea di Los Angeles, ha dichiarato un portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles.

Nelle scorse settimane due roghi vicini hanno causato la morte di almeno 27 persone e distrutto migliaia di case nell’area di Los Angeles.

Secondo un comunicato della Angeles National Forest, al pomeriggio di mercoledì il nuovo incendio non era ancora stato domato. Secondo la California Highway Patrol, un tratto dell’Interstate 5 che attraversa un passo di montagna a nord di Castaic Lake è stato chiuso per un periodo imprecisato.