lunedì, 8 Settembre , 25

Usa, pubblicata la lettera a Epstein attribuita a Trump

(Adnkronos) - Divulgata da alcuni parlamentari democratici la...

Italia, tifosi azzurri di spalle durante l’inno israeliano. Poi i cartelli: “Stop”

(Adnkronos) - L'avvicinamento a Israele-Italia, partita di oggi...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...

Sinner cittadino onorario di Torino per le Atp Finals. Il sindaco Lo Russo: “Spirito sabaudo”

(Adnkronos) - Jannik Sinner cittadino onorario di Torino....
usa,-nyt:-famiglia-murdoch-raggiunge-accordo-su-successione
Usa, Nyt: famiglia Murdoch raggiunge accordo su successione

Usa, Nyt: famiglia Murdoch raggiunge accordo su successione

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, Nyt: famiglia Murdoch raggiunge accordo su successione
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’epica battaglia per la successione della famiglia Murdoch, lunga decenni, ha raggiunto un finale multimiliardario. Lo rivela il New York Times, secondo cui Lachlan Murdoch assumerà il controllo di un nuovo trust di famiglia in un accordo del valore di 3,3 miliardi di dollari, garantendo che l’impero mediatico del padre mantenga il suo orientamento conservatore. 

Secondo i termini dell’accordo, i tre fratelli maggiori di Lachlan riceveranno 1,1 miliardi di dollari ciascuno per tutte le loro azioni nell’impero, attualmente detenute nel trust di famiglia esistente, che verrà sciolto. L’accordo prevede la fine del contenzioso in corso tra Rupert e Lachlan, 54 anni, e i tre fratelli sul trust. Verrà creato un nuovo trust della famiglia Murdoch che includerà Lachlan e le sue due sorelle minori, Grace e Chloe. Tale trust deterrà la partecipazione di controllo nelle due principali società mediatiche di Murdoch, Fox Corporation e News Corp. L’accordo è complesso e prevede prestiti, holding e vendite di azioni. I dettagli sono stati definiti alla fine della scorsa settimana. 

L’accordo non comporterà alcun cambiamento immediato; Lachlan gestisce già l’attività di Murdoch da diversi anni. Tuttavia, chiarisce l’incertezza sul futuro dell’azienda, consolidando la sua leadership a lungo termine. Il nuovo trust scadrà nel 2050 e garantirà a Lachlan di mantenere il controllo dell’impero almeno fino ad allora. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.