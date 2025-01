Usa, Orlando (Pd): da Ue risposta esangue a forte sfida di Trump

“Dentro la Commissione si sono insinuati gli amici del tycoon”

Genova, 21 gen. (askanews) – “Mi pare rilevante il fatto che Trump ha lanciato una sfida molto forte in Europa e la risposta della Von Der Leyen di oggi è abbastanza esangue. Oggi bisogna mettere in campo una strategia, sia in termini di risposta ai dazi che in termini di sovranità tecnologica e politiche industriali, che purtroppo l’Europa in questo momento non ha e anche perché dentro la Commissione stessa si sono insinuati gli amici di Trump che in tutta evidenza non hanno nessun interesse a una risposta forte dell’Europa”. Lo ha detto l’ex ministro dem Andrea Orlando, parlando con i giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria.”Quello – ha aggiunto Orlando – che Trump dice, anche se si realizzasse solo una parte molto limitata, sarebbe un’inversione di tendenza rispetto a tutto quello che è avvenuto nel corso degli ultimi 40 anni. Questo ci imporrebbe una risposta con un respiro molto forte: che l’Europa si mettesse a capo di un fronte a livello internazionale per evitare che le guerre commerciali possano diventare una guerra vera e propria attraverso le dinamiche nazionaliste. Non mi pare purtroppo – ha concluso l’ex ministro – che al momento questo stia avvenendo”.