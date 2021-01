Usa, Regno Unito e Israele: dove i vaccini spingono le Borse

AGI – In Israele il fatto che la Knesset abbia bocciato la proposta di compromesso avanzata dalla coalizione di governo sancendo l’inizio della quarta stagione elettorale in due anni avrebbe dovuto suscitare una qualche reazione sui mercati finanziari. Ma non è stato così.

La borsa israeliana ha risposto come se la stabilità politica non fosse un problema. In questi giorni, anzi, l’indice TA-25 di Tel Aviv vola a ritmi del +5%.

Ad influire è il fatto che da oltre una settimana è iniziata la campagna per il vaccino contro il coronavirus. Da allora si e’ mossa a una velocità sorprendente.

