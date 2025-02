Usa, resa nota prima parte lista Epstein: pressing su Fbi per completa luce

(Adnkronos) –

Una ”prima lista” dei file relativi a Jeffrey Epstein, arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di tratta di esseri umani a fini sessuali e morto suicida in carcere prima del processo, è stata declassificata e resa nota dal procuratore generale degli Stati Uniti Pamela Bondi. Che, contemporaneamente, ha chiesto all’Fbi di pubblicare tutte le informazioni senza alcuna omissione. La ”fase uno” contiene circa 200 pagine di documenti sullo sfruttamento sessuale di oltre 250 ragazze minorenni nelle case di Epstein a New York e in Florida, tra le altre. Si tratta di documenti che erano stati precedentemente trapelati, ma mai resi pubblici in via ufficiale dal governo degli Stati Uniti.

“Tuttavia, il procuratore generale è stato successivamente informato di migliaia di pagine di documenti relativi alle indagini e all’incriminazione di Epstein che non erano state precedentemente divulgate”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione. Bondi ha richiesto all’Ufficio Federale di Investigazione, diretto da Kash Patel, nominato da Trump, di fornire i documenti rimanenti entro oggi.

“Questo Dipartimento di Giustizia sta dando seguito all’impegno del presidente Trump per la trasparenza e sta sollevando il velo sulle azioni disgustose di Jeffrey Epstein e dei suoi complici”, ha affermato Bondi. “La prima fase dei file resi pubblici fa luce sulla vasta rete di Epstein e inizia a fornire al pubblico una responsabilità attesa da tempo”, ha aggiunto. In una nota, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha espresso il suo impegno per la trasparenza e intende pubblicare i documenti rimanenti dopo la revisione per proteggere l’identità delle vittime di Epstein.

I documenti desecretati includono un elenco di prove, piani di volo e una ”lista dei contatti”, che non equivale a una ”lista di clienti”, con i nomi di numerosi politici, vip e uomini d’affari di alto profilo, alimentando teorie cospirative sulla sua morte. Dal cantante dei Rolling Stones Mick Jagger alla supermodella Naomi Campbell, dall’attore Alec Baldwin a Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy Jr. E poi, ancora, la rockstar Courtney Love e l’attore Dustin Hoffman.

Secondo il New York Post nella lista dei ”contatti” non figura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma ci sono l’ex moglie Ivana e la figlia Ivanka Trump. Anche se i documenti confermano che l’ex finanziere avesse rapporti anche con il presidente degli Stati Uniti, che spunta nei documenti di volo dell’aereo privato di Epstein. Dopo l’arresto di Epstein nel 2019, un avvocato della Trump Organization ha dichiarato che i due uomini “non avevano alcun rapporto”.

Nessuno dei nomi contenuti nel documento di circa 200 pagine è comunque accusato di alcun illecito legato a Epstein. Tra i nomi famosi presenti nella lista dei contatti di Epstein pubblicata dal Dipartimento di Giustizia figurano anche Michael Jackson, l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, Bob Weinstein, fratello di Harvey Weinstein, David Koch, il defunto senatore Ted Kennedy, l’attore Ralph Fiennes, Kerry Kennedy, l’avvocato Alan Dershowitz, John Kerry, l’uomo d’affari Jon Huntsman e la modella Liz Hurley.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha affermato che l’agenzia che dirige sta entrando in una “nuova era che sarà definita da integrità, responsabilità e incrollabile ricerca della giustizia”. Quindi, ha aggiunto, ”non ci saranno insabbiamenti, documenti mancanti e nulla di intentato. E chiunque, del precedente o attuale Bureau, comprometta questo approccio verrà rapidamente perseguito. Se ci sono lacune, le troveremo. Se sono stati nascosti dei documenti, li scopriremo. E porteremo tutto ciò che troveremo al Dipartimento di Giustizia per essere completamente valutato e divulgato in modo trasparente al popolo americano, come dovrebbe essere. Il giuramento che facciamo è alla Costituzione e, sotto la mia guida, questa promessa sarà mantenuta senza compromessi”, ha aggiunto Patel.

All’inizio del 2019 Epstein è stato arrestato e accusato di traffico sessuale di minori e cospirazione per commettere traffico sessuale di minori. E’ stato incarcerato presso il Metropolitan Correctional Center di New York City. Nell’agosto 2019 Epstein è morto suicida in carcere in attesa delle accuse di traffico sessuale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l’Fbi, tuttavia, non hanno riscontrato irregolarità nella sua morte. Un rapporto del 2023 dell’ispettore generale del Dipartimento di Giustizia, ha tuttavia rilevato che una “combinazione di negligenza, cattiva condotta e palesi fallimenti nelle prestazioni lavorative” ha contribuito alle circostanze che hanno permesso ad Epstein di togliersi la vita.

L’atto di accusa desecretato presso la corte federale di Manhattan il 18 luglio 2019 affermava che ”almeno dal 2002 al 2005 Jeffery Epstein ha adescato e reclutato, e fatto in modo che fossero adescate e reclutate, decine di ragazze minorenni a visitare la sua villa a New York, New York (la “Residenza di New York”), e la sua tenuta a Palm Beach, Florida (la “Residenza di Palm Beach”), per compiere atti sessuali con lui, dopodiché avrebbe dato alle vittime centinaia di dollari in contanti”.