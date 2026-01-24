sabato, 24 Gennaio , 26

Usa, Schlein: ICE uccide e deporta, come si può candidare Trump a Nobel?

Usa, Schlein: ICE uccide e deporta, come si può candidare Trump a Nobel?
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 gen. (askanews) – “Un uomo è stato ucciso per strada a Minneapolis, un agente federale dell’ICE gli ha sparato al petto da distanza ravvicinata. Ieri l’ICE ha arrestato e deportato una bambina di 2 anni. Ha arrestato anche un bambino di cinque anni e le immagini mostrano gli agenti federali che lo usano come esca per bussare alla porta di casa e catturare sua madre. Tutto questo è illegale e disumano. Il 7 gennaio un agente dell’ICE ha sparato e ucciso a Renee Nicole Good, poetessa e madre di tre figli, i video dell’uccisione -anche quelli condivisi dalla Casa Bianca – dimostrano che la donna non costituiva alcun tipo di minaccia. Sei procuratori federali si sono dimessi per le pressioni subite dal Dipartimento di Giustizia che ha impedito di indagare l’agente che ha sparato a Good, mentre spinge per indagare la sua vedova. Quando lo Stato abusa dell’uso della forza, ci vuole un giudice indipendente e imparziale che faccia giustizia. Altrimenti nessuno potrà far valere i propri diritti contro gli abusi di potere. In centinaia di migliaia stanno manifestando per le strade di Minneapolis per chiedere che l’ICE lasci la città, una richiesta che ha hanno fatto anche il governatore del Minnesota, il sindaco di Minneapolis e molti parlamentari democratici. Trump ha volutamente dispiegato in città una milizia armata che sta causando una vera e propria guerriglia urbana, ci sono state già tre sparatorie in pochi giorni. Sta portando il caos nelle città americane come nelle relazioni internazionali, delegittimando le Nazioni Unite e violando il diritto internazionale. Come si può pensare di candidare al Nobel per la Pace l’uomo che è responsabile di tutto questo? L’Italia non merita di scivolare così in basso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein

