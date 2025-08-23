sabato, 23 Agosto , 25
usa,-senato-texas-approva-legge-che-ridisegna-i-collegi-elettorali
Usa, Senato Texas approva legge che ridisegna i collegi elettorali

Usa, Senato Texas approva legge che ridisegna i collegi elettorali

Video NewsUsa, Senato Texas approva legge che ridisegna i collegi elettorali
Redazione-web
Di Redazione-web

In vista delle elezioni di mid-term del prossimo anno

Austin, 23 ago. (askanews) – Il Senato del Texas, controllato dai Repubblicani, ha approvato la legge che ridisegna i collegi elettorali dello Stato in vista delle elezioni di mid-term del prossimo anno, creando cinque nuovi collegi favorevoli ai repubblicani.Già approvata dalla Camera del Texas, la legge entrerà in vigore una volta sottoscritta dal governatore Greg Abbott, alleato del presidente Donald Trump e sostenitore dell’iniziativa. I Democratici però hanno promesso di contestare in tribunale la nuova legge.Questa mossa degli alleati del presidente è legata al fatto che alla Camera dei rappresentanti, il Gop ha la maggioranza, con 219 seggi contro i 212 dei democratici, a fronte di quattro seggi vacanti, “anche spostamenti marginali a vantaggio di un partito o dell’altro potrebbero contribuire a determinare quale partito controllerà la Camera nel 2027”.E se i Democratici prendessero il controllo della Camera “avrebbero la possibilità di ostacolare l’agenda di Trump e avviare indagini sulla sua amministrazione”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.