Usa, si inaugura il 28 ottobre a Washington la Luiss US Foundation

Presente anche Paola Severino, ex ministro della giustizia

New York, 25 ott. (askanews) – Venerdì 28 e sabato 29 ottobre i vertici dell’Ateneo Guido Carli (Luiss) lanceranno a Washington la Luiss US Foundation, con l’obiettivo di creare progetti di ricerca e di alta formazione in partnership con altre università e centri di ricerca. La fondazione raccoglierà anche finanziamenti a supporto dell’Alta formazione e inaugurerà presso l’Ambasciata d’Italia – il nuovo Chapter di Washington della Associazione Laureati Luiss (ALL). Venerdì verrà presentato anche il primo Executive Master Degree creato in collaborazione con TIC – Transatlantic Investment Committee, Confindustria, Federmanager e sei università, tra cui George Washington University, King’s College e Sciences Po. Il programma ha l’obiettivo di preparare manager, imprenditori e investitori con una prospettiva transatlantica e competenze in grado di fronteggiare l’attuale transizione economica e geopolitica. Sabato 29 ottobre, in partnership con la National Italian American Foundation (NIAF), sarà presentato il programma di Borse di studio, per studenti che intendono continuare i percorsi di formazione in Italia, iscrivendosi a corsi di laurea triennali o magistrali della Luiss. A tutti gli appuntamenti saranno presenti Paola Severino, vice presidente Luiss, il rettore Andrea Prencipe, il prorettore alla Internazionalizzazione Raffaele Marchetti. continua a leggere sul sito di riferimento