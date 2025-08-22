venerdì, 22 Agosto , 25

Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime

Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime

Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime
(Adnkronos) – Un autobus turistico che stava tornando a New York City dalle Cascate del Niagara si è schiantato sulla I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo. Secondo la polizia ci sarebbero morti e feriti, tra cui bambini. Non è ancora chiara la causa dell’incidente. L’autobus si è ribaltato dopo aver perso il controllo per “ragioni sconosciute”, ferendo diverse persone, ha dichiarato il portavoce della polizia dello Stato di New York, James O’Callaghan, in una conferenza stampa, come riporta Cnn. 

A bordo dell’autobus c’erano oltre 50 persone. O’Callaghan ha detto che diverse persone sono rimaste intrappolate e altre sono state sbalzate fuori dall’autobus. Le autorità stanno intervenendo sul luogo dell’incidente e “molti” salvataggi sono ancora in corso, ha aggiunto. “Sono stata informata del tragico incidente del pullman turistico. Il mio team si sta coordinando strettamente con la polizia di New York e le autorità locali che stanno lavorando per salvare e fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti”, ha scritto su X la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul. 

