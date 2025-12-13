sabato, 13 Dicembre , 25
usa,-sparatoria-alla-brown-university-di-providence:-“almeno-venti-feriti”
Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: "Almeno venti feriti"

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Almeno venti feriti”

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: "Almeno venti feriti"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l’Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di “almeno venti feriti” nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria.  

Non sarebbero confermate le voci che davano in arresto un uomo, sospettato di aver fatto fuoco al campus, per cui la polizia, che lo sta ancora cercando, ha chiesto di stare lontani dalla zona di Hope Street. Agli studenti del campus è stato chiesto di restare al riparo fino a nuovo avviso, chiudendo a chiave le porte e silenziando i telefoni. 

