venerdì, 8 Agosto , 25

Mal d’estate, 10 mosse per superare la tristezza estiva al lavoro o in vacanza

(Adnkronos) - Si chiama 'summer sad', nota anche...

Più investi e assumi e meno paghi, Ires premiale a imprese ‘virtuose’

(Adnkronos) - Via libera al decreto attuativo per...

Ex Ilva, countdown per l’accordo: Urso: “Il 12 è il giorno della verità”. I nodi da sciogliere

(Adnkronos) - Si scalda la partita per l’ex...

Trump: “Presto incontro con Putin, abbiamo chance per pace”

(Adnkronos) - "Incontrerò molto presto il presidente Putin....
usa,-sparatoria-nel-campus-dell’universita-emory-ad-atlanta
Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, sparatoria nel campus dell'Università Emory ad Atlanta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ in corso una sparatoria all’Università Emory ad Atlanta, in Georgia. Lo riferiscono i media statunitensi che parlano “di un tiratore attivo” nel campus. Il dipartimento di polizia di Atlanta è sul posto.  

L’Fbi, riferisce ‘Nbc’, sta inviando degli agenti per assistere le forze dell’ordine locali, ha spiegato un portavoce. 

Un agente della contea di DeKalb intanto riferisce sempre ‘Nbc’, è stato ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Emory poco dopo la sparatoria, ha detto Dionna Smith, direttore delle comunicazioni della contea di DeKalb. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.