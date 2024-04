Usa, studenti Columbia sfidano ultimatum, resta accampamento pro Palestina

Università ha iniziato a sospenderli

Roma, 30 apr. (askanews) – La Columbia University, riferisce la Bbc, ha iniziato a sospendere gli studenti coinvolti in un accampamento filo-palestinese nel campus dopo questi non hanno rispettato l’ultimatum che li invitava a sgomberare.

I dirigenti universitari in precedenza avevano avvertito che coloro che non avessero lasciato la protesta, già in corso da due settimane entro le 14 ora locale di lunedì sarebbero stati sottoposti ad azioni disciplinari.

Ma allo scadere del termine, decine di studenti si sono nuovamente radunati sul posto. Manifestazioni simili si sono verificate in tutti gli Stati Uniti da quando la polizia ha sgomberato un altro campo alla Columbia questo mese.

Mentre l’accampamento presso il college d’élite della Ivy League sembra destinato a estendersi alla terza settimana, la pressione sulla sua leadership affinché agisca o si faccia da parte sta aumentando.

“Ciò che continua a succedere alla Columbia è una totale vergogna”, ha scritto su X, ex Twitter, il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. “Il campus è invaso da studenti e docenti antisemiti.”

“Ci devono essere delle conseguenze”, ha aggiunto il repubblicano della Louisiana, invitando il presidente dell’università Nemat Shafik a dimettersi.

Lunedì scorso, un gruppo di democratici alla Camera ha esortato il consiglio di amministrazione della Columbia a dimettersi se non avesse “agito con decisione, sciolto l’accampamento e garantito la sicurezza e l’incolumità di tutti i suoi studenti”.

“Nell’ultima settimana, questo accampamento è stato terreno fertile per attacchi antisemiti contro gli studenti ebrei”, hanno scritto i 21 deputati. “Il tempo dei negoziati è finito; il momento dell’azione è adesso.”

L’università di New York è diventata il punto focale del dibattito nazionale sulla guerra a Gaza e sul sostegno degli Stati Uniti a Israele, così come sui timori che l’antisemitismo stia mettendo in pericolo gli studenti ebrei.

Il 18 aprile, la polizia ha fatto irruzione in un accampamento filo-palestinese nel centro del campus e ha arrestato più di 100 studenti.

Ma gli attivisti hanno raddoppiato i loro sforzi, riorganizzandosi in un altro campo e spingendo la leadership universitaria a passare all’apprendimento ibrido.

Durante il fine settimana, l’università ha smentito le voci di “un imminente blocco o sfratti nel campus” e ha detto agli studenti che non aveva intenzione di riportare nel campus la polizia “in questo momento”.

Lunedì mattina, il dottor Shafik ha dichiarato in un comunicato che “da mercoledì, un piccolo gruppo di leader accademici ha avviato un dialogo costruttivo con gli organizzatori studenteschi per trovare un percorso che possa portare allo smantellamento dell’accampamento”.

“Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere un accordo”, ha detto.

In una lettera inviata agli organizzatori del campo, il college avverte che “sarà necessario avviare procedure disciplinari a causa di una serie di violazioni delle politiche universitarie”.

Agli studenti è stato detto che, se avessero lasciato volontariamente la protesta entro le 14:00 ora locale, avrebbero potuto completare i loro semestri.

Coloro che non lo faranno non saranno in grado di terminare il trimestre e saranno temporaneamente esclusi dal campus, mentre coloro che dovrebbero laurearsi non saranno più idonei a farlo.

Columbia Students for Justice in Palestine, uno dei principali gruppi coinvolti nell’accampamento, ha promesso di sfidare l’ordine in un post su X, ex Twitter, e ha invitato gli attivisti a “proteggere l’accampamento”.

Mentre la scadenza del pomeriggio si avvicinava, l’accampamento – un gruppo di tende nel campus di Morningside – non è stato smantellato.

I sostenitori degli studenti si sono riuniti e hanno marciato intorno al sito, alcuni suonando tamburi e cantando: “Rivoluzione!”

Molti indossavano maschere per il viso, e hanno detto alla BBC che erano preoccupati di essere riconosciuti e di dover affrontare rappresaglie, anche se l’università ha scritto nella sua lettera di lunedì di aver già identificato diversi partecipanti.

A proteggerli all’ingresso dell’accampamento c’era una catena umana di personale e docenti in giubbotti arancioni e gialli, che si tenevano a braccetto per impedire l’ingresso.

Nel frattempo, la polizia è rimasta in attesa, apparentemente senza alcun ordine di effettuare arresti o tentare sfratti.

In una conferenza stampa, il vicepresidente delle relazioni pubbliche dell’università ha confermato di aver iniziato a sospendere gli studenti, in parte per evitare qualsiasi interruzione delle prossime cerimonie di laurea.

Mentre gli amministratori della Columbia sono alle prese con come rispondere, la protesta ha scatenato manifestazioni simili da parte degli studenti in tutto il paese.