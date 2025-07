“Ambasciata e Consolato al lavoro dal primo momento”

Roma, 21 lug. (askanews) – “Stiamo lavorando per cercare di fare in modo che” i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz in Usa “possano rientrare in Italia prima possibile. Il nostro consolato e la nostra ambasciata sono dal primo momento al lavoro per cercare di risolvere il problema”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.