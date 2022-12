Usa, tempesta imperversa a Buffalo, oltre 60 morti nel Paese

Situazione di caos nei trasporti. Forti nevicate, venti gelidi

Milano, 28 dic. (askanews) – Più di 60 persone sono morte dopo che una storica tempesta invernale ha colpito gli Stati Uniti durante le vacanze di Natale, portando temperature gelide.

La contea di Erie a New York, sede della città di Buffalo vicino al confine con il Canada, da sola rappresenta 37 degli almeno 59 decessi legati alla tempesta della nazione, secondo un nuovo rapporto secondo Afp. Secondo le autorità, le persone sono morte perché non avevano il riscaldamento a casa con il freddo gelido. Altri sono stati trovati morti nelle loro auto o per strada.

Questo clima estremamente freddo in molte parti degli Stati Uniti e del Canada è estremamente duro per le persone, e anche per la fauna selvatica. Con una situazione di caos nei trasporti.

Gli Stati Uniti stanno ora lentamente emergendo dalla tempesta storica, ma il suo impatto continua a farsi sentire a Buffalo e negli aeroporti, con centinaia di migliaia di passeggeri che hanno visto i loro voli cancellati.

Forti nevicate, venti gelidi, improvvisi cali di temperatura. Anche nelle regioni abituate a inverni rigidi.

A Natale il freddo si è fatto sentire in misura diversa in gran parte del Paese, fino al Texas e alla Florida, poco abituati a condizioni climatiche del genere. Quest’ultima è migliorata, con temperature in aumento.

