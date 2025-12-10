mercoledì, 10 Dicembre , 25
usa,-trump-annuncia-l’avvio-della-gold-card-per-la-residenza
Usa, Trump annuncia l’avvio della gold card per la residenza

Usa, Trump annuncia l’avvio della gold card per la residenza

AttualitàUsa, Trump annuncia l’avvio della gold card per la residenza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 dic. (askanews) – La Casa Bianca annuncia l’attivazione della “Trump Gold Card”, la carta che dà la possibilità di ottenere la residenza in Usa pagando un milione di dollari.

“La trump Gold Card del governo degli Stati Uniti oggi è qui! Un percorso diretto verso la cittadinanza per tutte le persone qualificate e selezionate” si legge in un post su Truth. “Che emozione! Le nostre grandi aziende americane possono finalmente trattenere i loro preziosi talenti. Il sito web sarà online tra 30 minuti!”.

“È un’emozione grandissima per me e per il Paese – ha detto Trump secodo quanto riporta la Casa Bianca sui social – abbiamo appena lanciato la Trump Gold Card. Tutti i fondi vanno al governo degli Stati Uniti. Potrebbe trattarsi di una cifra enorme. È un po’ come una green card, ma con grandi vantaggi rispetto a una green card”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.