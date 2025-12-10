usa,-trump-annuncia-l’avvio-della-gold-card-per-la-residenza

Roma, 10 dic. (askanews) – La Casa Bianca annuncia l’attivazione della “Trump Gold Card”, la carta che dà la possibilità di ottenere la residenza in Usa pagando un milione di dollari.

“La trump Gold Card del governo degli Stati Uniti oggi è qui! Un percorso diretto verso la cittadinanza per tutte le persone qualificate e selezionate” si legge in un post su Truth. “Che emozione! Le nostre grandi aziende americane possono finalmente trattenere i loro preziosi talenti. Il sito web sarà online tra 30 minuti!”.

“È un’emozione grandissima per me e per il Paese – ha detto Trump secodo quanto riporta la Casa Bianca sui social – abbiamo appena lanciato la Trump Gold Card. Tutti i fondi vanno al governo degli Stati Uniti. Potrebbe trattarsi di una cifra enorme. È un po’ come una green card, ma con grandi vantaggi rispetto a una green card”.