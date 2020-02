Usa, Trump assolto al Senato da accuse di impeachment

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il Senato americano assolve il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dagli articoli di Impeachment, nell’ambito dello scandalo Ucrainagate. Sono stati 52 i senatori contrari alla rimozione del Presidente per l’accusa di abuso di potere, 48 hanno votato a favore. Sono stati invece 53 i contrari per l’articolo di Impeachment per ostruzione al Congresso, 47 i senatori a favore.

Un voto ampiamente previsto che però non può far sorridere pienamente il Presidente a causa della defezione a sorpresa del Repubblicano, Mitt Romney. “Le azioni di Trump hanno assaltato la Costituzione” ha detto in un’intervista precedente al voto il Senatore dello Utah,

