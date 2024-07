Usa, Trump: “Biden fatto fuori con golpe interno ai dem, è stato brutale”

(Adnkronos) –

Quello contro Biden “credo che sia stato un golpe. Non volevano che si candidasse, era indietro nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso: sono andati da lui gli hanno detto ‘non puoi vincere’, cosa che penso sia vera”. Così Donald Trump, intervistato oggi da ‘Fox & Friends’, afferma di avere “buone informazioni” per descrivere il ritiro del presidente Usa dalla corsa per la Casa Bianca come un “golpe” interno ai dem.

“Conosco molte persone anche dall’altra parte – ha continuato riferendosi al partito democratico – sono andati e l’hanno costretto ad uscire dalla corsa, Obama, Pelosi e qualche altro che vedete in televisione. La cosa interessante è che in tv sono così carini, ‘Oh sì, noi amiamo Joe’, ma dietro le quinte so per certo che sono stati brutali”.

Rispondendo ad una domanda riguardo alle proteste di ieri a Washington contro la visita di Benjamin Netanyahu durante le quali è stata anche bruciata una bandiera americana, Trump ha poi promesso che una condanna ad un anno di prigione per chi compie tale gesto. “Dovresti essere condannato ad un anno di carcere se dissacri la bandiera americana. E gli stupidi diranno è incostituzionale”, ha aggiunto l’ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Effettivamente una sentenza della Corte Suprema del 1989 ha stabilito che l’atto di bruciare la bandiera americana è costituzionalmente protetto dal primo emendamento che sancisce la libertà di espressione. Secondo Trump, “dobbiamo lavorare con il Congresso per una sentenza di un anno: se si permette di calpestare la bandiera, spargere liquido infiammabile e accendere il fuoco…..se invece si fissa un anno di prigione non vedremo più queste scene”.

Quanto alla guerra a Gaza, Netanyahu la deve “far finire in fretta, perché li stanno uccidendo con questa pubblicità”. “Lo Stato di Israele non è molto bravo con le Pr”, ha poi aggiunto il tycoon – che domani incontrerà a Mar a Lago il premier israeliano che oggi è alla Casa Bianca – ricordando che Israele “deve riprendersi il suoi ostaggi” anche se crede che “molti di loro, forse, sono morti”.

“Il 7 ottobre non sarebbe mai successo se io fossi stato presidente. Nessuna possibilità, l’Iran era sul lastrico, non avevano soldi per Hamas o Hezbollah”, ha detto ancora Trump.

Intanto con l’ingresso nella corsa di Kamala Harris si riduce il vantaggio di Donald Trump in diversi stati chiave. E’ quanto emerge dal sondaggio di Emerson College Polling e The Hill, secondo il quale l’ex presidente solo in Arizona mantiene un solido vantaggio di 5 punti (49 a 44%), mentre in Georgia e in Pennsylvania scende a 2 (48 a 46%), in Michigan ad un punto (46 a 45%).

Ed in Wisconsin, dove si è da poco conclusa la convention repubblicana e dove Harris ha tenuto il suo primo comizio da candidati, i due sono alla pari, entrambi al 7%. D’altra parte, in ogni stato, a parte l’Arizona, lo scarto tra i due così piccolo che i sondaggisti considerano i duelli al momento un testa a testa.

Dai numeri emerge quindi come da domenica ad oggi, l’entrata in campo di Harris abbia cambiato la situazione negli stati chiave: in un sondaggio analogo pubblicato all’inizio del mese Trump aveva un vantaggio di 5 punti su Biden in Georgia, di 4 in Wisconsin, di 3 in Michigan e Pennsylvania. E’ quindi arretrato ovunque, tranne che in Arizona dove il vantaggio è passato da 4 a 5 punti.

Con Harris è nettamente migliorata anche la posizione del ticket democratico a livello nazionale: secondo una stima di diversi poll fatti da The Hill e Decision Desk HQ, Trump a ieri era in testa di due punti su Harris, 48 contro 46%. Un vantaggio dimezzato rispetto al 47 contro il 43% che si registrava nelle ultime battute del duello Trump-Biden.

“Harris ha recuperato una porzione di voti che erano stati persi dopo il disastro del dibattito del 27 giugno, ora i suoi numeri riflettono il sostegno che Biden aveva lo scorso marzo” è l’analisi di Spencer Kimball, direttore esecutivo di Emerson College Polling, che sottolinea come la vice presidente stia soprattutto intercettando il sostegno dei giovani.