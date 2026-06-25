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Usa, Trump: comunisti in azione, aspettavo da tempo questo momento
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Usa, Trump: comunisti in azione, aspettavo da tempo questo momento

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By Redazione-web

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Roma, 26 giu. (askanews) – “I comunisti stanno finalmente entrando in azione”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha spesso fatto riferimento con questa definizione agli esponenti della sinistra democratica, in particolare a quelli legati ai “socialisti democratici” che fanno riferimento a Bernie Sanders e al sindaco di New York Zohran Mamdani.

“È da molto tempo – ha sottolineato l’inquilino della Casa Bianca – che aspetto questo momento e mi preparo ad affrontarlo. È facile essere comunisti: basta dire ‘Vi darò tutto’, ma questo significa toglierlo a chi se lo è guadagnato. Nel corso di migliaia di anni, quell’ideologia non ha mai funzionato. Il gioco è iniziato. Buona visione!”

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