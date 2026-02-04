mercoledì, 4 Febbraio , 26

Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti

(Adnkronos) - Un’intera famiglia è rimasta vittima del...

Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Inter-Torino. Oggi, mercoledì...

Usa, Tajani: “Accordo su minerali critici segnale importante multilateralismo e cooperazione”

(Adnkronos) - Washington - È stata una scelta...

Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell’Inter che ha firmato un assist al debutto

(Adnkronos) - Issiaka Kamate si prende l'Inter. Oggi,...
usa,-trump-contro-la-nike:-“discrimina-lavoratori-bianchi”
Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, Trump contro la Nike: "Discrimina lavoratori bianchi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La Nike finisce nel mirino dell’amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un’indagine nei confronti del gigante dell’abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E’ la prima volta che l’agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.  

L’indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall’assunzione dell’incarico lo scorso anno. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.