usa,-trump:-disposto-a-parlare-con-mamdani,-ma-sia-rispettoso

Milano, 6 nov. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump in un’intervista con il conduttore di Fox News Brett Baier ha dichiarato che il sindaco eletto di New York City, Zohran Mamdani, dovrebbe cercare di instaurare un nuovo rapporto con Washington, avvertendo che Mamdani rischia di perdere molto se non collabora. Trump ha affermato di essere disposto a parlare con Mamdani, ma ha sottolineato che il nuovo sindaco deve essere rispettoso con Washington e con il suo sostegno finanziario alla città, se vuole avere successo.